«Фуксия в моде»: стилист оценила платье Виктории Лопыревой с открытым плечом

Виктория Лопырева после того, как родила первенца, не стала менять свою жизнь. Она по-прежнему много путешествует, участвует в светских раутах и фотосессиях. Сын Марк Лео летает вместе с ней на частных самолетах. А помогает модели воспитывать малыша ее мама. Но не так давно девушка приехала в Россию и решила здесь задержаться. Она не только расписалась со своим возлюбленным Игорем Булатовым, но и отметила Новый год, а также Рождество.

После родов Виктории понадобилось время, чтобы вернуться в форму. Сейчас она без стеснения носит эффектные наряды. На днях она устроила фотосессию в облегающем платье цвета фуксия с открытым плечом и декором в виде большой розы.

Лопырева распустила волосы и дополнила образ драгоценностями. Многим поклонникам понравился образ в стиле Сары Джессики Паркер. «Девушка цветок! Очень красивое платье», «Фантастически красивое платье», «Очень идет вам такой цвет», — высказались пользователи Сети.

А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Виктории противоречивый. Сочетание женственности и наивности. Фасон платья подчеркнул ее фигуру, демонстрирует стройные ноги, открытое плечо… и все это в сочетании фуксийно-розового цвета и объемной розой. В этом образе Виктория, как настоящая роза: красива, но с шипами, предпочитает дистанцию. Ее туфли в металлизированном блеске с острым носом и тонкой шпильке подобны шипам, а поза со сложенными руками у груди говорит, что смотреть, любоваться — можно, а руками трогать нельзя. Так что образ однозначно стильный. Фуксия в моде, объемные цветы, открытое плечо — все актуально и в тренде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия».