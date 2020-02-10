«Невесту нашел»: Лопырева показала пляжное видео с подросшим сыном от Булатова

Модель призналась, что ее наследник очень активный и уже пытается флиртовать со сверстницами.

Виктория Лопырева в прошлом году оформила свои отношения с Игорем Булатовым. На тот момент у них уже был ребенок — сын Марк Лео. Когда модель забеременела, то скрывала возлюбленного. Лишь потом благодаря папарацци выяснилось, что им является бизнесмен и бывший муж подруги Лопыревой Таты Карапетян. Правда, после этого блондинка стала отрицать, что состояла в теплых отношениях с Татой.

В этом году влюбленные планируют устроить пышную свадьбу. Виктория уже привыкла к новой роли матери. Она продолжает много путешествовать, а за ребенком ей помогает присматривать мама. Недавно они отпраздновали первый день рождения Марка. К слову, мальчик интересуется машинами. По словам модели, так проявляются гены. А накануне Лопырева поделилась трогательным видео. В кадре ее сын запечатлен на пляже с маленькой девочкой.

Марк в шортах, яркой футболке и бейсболке сидит на песке и улыбается, так как его подружка пытается отнять у него погремушку. Они вместе возились в песке, а когда спутница отвлеклась, то мальчик снова вернул ее внимание с помощью игрушки. Забавная ситуация вызвала умиление взрослых.

«Конечно, с появлением ребенка вы начинаете обращать внимание на вещи, которые раньше казались менее значимыми. Например, качество пляжа и возможность не беспокоиться о том, что ребенок найдет какой-то „сюрприз“ в песке. Марк Лео очень активный ребенок и даже дома мы не сводим с него глаз, а уж на улице тем более! Но Маша завладела всем его вниманием и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается флиртовать с новой подружкой», — поделилась Лопырева.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Они уверены, что мальчик не будет обделен женским вниманием, когда вырастет. «Красавец! Уже невесту нашел», «Очень похож на отца», «Какая сладость», «Это очень мило», «Красавчик наш», «Моднявый парень», — прокомментировали пост подписчики.