«Оригинально и элегантно»: Лопырева в шелковом костюме и кроп-топе со стеклярусом восхитила стилиста

Вместе со своим мужем бизнесменом Игорем Булатовым — 36-летняя Виктория Лопырева — проводит февральские каникулы за границей. В качестве курорта модель из Ростова-на-Дону выбрали Дубай. Девушка отметилась, в одном из местных ресторанов. Позже на личной страничке в Instagram светская львица поделилась отчетным снимком с вечера. В кадре Виктория позировала в монохромном брючном костюме. Образ знаменитости дополнили аксессуары: туфли-лодочки в серебристо-черную полоску и клатч на золотой цепочке.

В интервью Teleprogramma.pro трендовый образ модели прокомментировала имидж-стилист Ольга Трофимова. Эксперт в сфере моды уточнила, что Лопырева соблюла одно из самых важных правил: отдав предпочтение разным цветовым решениям при выборе обуви и сумки. Как утверждает стилист, к white-луку возлюбленная Игоря Булатова подобрала оригинальные лодочки, не ошибившись с аксессуарами и цветовой гаммой.

«В этом образе все подобрано грамотно. Благодаря нестандартному сочетанию тонов, наряд Виктории заиграл по-новому. Наша героиня выбрала прямой жакет, сделав ставку на шёлк. Эта ткань сама по себе самодостаточна в этом модном прочтении. Кроме того, свой образ модель дополнила трендовым предметом гардероба — кроп-топом, украшенным стеклярусом. Виктория как всегда отслеживает все модные тенденции. И по этой причине, ее образы смотрятся оригинально. Модель выглядит по-своему элегантно, чувствуется ее стиль», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Ранее в одном из интервью Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за отца своего первенца — сына Марка Лео. Модель оформила союз с бизнесменом Игорем Булатовым в Грибоедовском дворе бракосочетаний.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.