Звездный стиль

«Оригинально и элегантно»: Лопырева в шелковом костюме и кроп-топе со стеклярусом восхитила стилиста

Профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала один из трендовых нарядов модели.

«Оригинально и элегантно»: Лопырева в шелковом костюме и кроп-топе со стеклярусом восхитила стилиста
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Вместе со своим мужем бизнесменом Игорем Булатовым — 36-летняя Виктория Лопырева — проводит февральские каникулы за границей. В качестве курорта модель из Ростова-на-Дону выбрали Дубай. Девушка отметилась, в одном из местных ресторанов. Позже на личной страничке в Instagram светская львица поделилась отчетным снимком с вечера. В кадре Виктория позировала в монохромном брючном костюме. Образ знаменитости дополнили аксессуары: туфли-лодочки в серебристо-черную полоску и клатч на золотой цепочке.

В интервью Teleprogramma.pro трендовый образ модели прокомментировала имидж-стилист Ольга Трофимова. Эксперт в сфере моды уточнила, что Лопырева соблюла одно из самых важных правил: отдав предпочтение разным цветовым решениям при выборе обуви и сумки. Как утверждает стилист, к white-луку возлюбленная Игоря Булатова подобрала оригинальные лодочки, не ошибившись с аксессуарами и цветовой гаммой.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева примерила шелковый костюм и туфли-лодочки (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

«В этом образе все подобрано грамотно. Благодаря нестандартному сочетанию тонов, наряд Виктории заиграл по-новому. Наша героиня выбрала прямой жакет, сделав ставку на шёлк. Эта ткань сама по себе самодостаточна в этом модном прочтении. Кроме того, свой образ модель дополнила трендовым предметом гардероба — кроп-топом, украшенным стеклярусом. Виктория как всегда отслеживает все модные тенденции. И по этой причине, ее образы смотрятся оригинально. Модель выглядит по-своему элегантно, чувствуется ее стиль», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Ранее в одном из интервью Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за отца своего первенца — сына Марка Лео. Модель оформила союз с бизнесменом Игорем Булатовым в Грибоедовском дворе бракосочетаний.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Имидж-стилист Ольга Трофимова
Ольга Трофимова (Фото: личный архив)
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Оригинально и элегантно»: Лопырева в шелковом костюме и кроп-топе со стеклярусом восхитила стилиста
Интересно?
Поделись с друзьями: