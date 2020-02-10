«Красота!»: 36-летняя Алсу в молочном пальто заслужила комплимент Судзиловской

Певица заверила, что в новую рабочую неделю она намерена вступить в хорошем настроении.

45-летняя Олеся Судзиловская не оставила без внимания свежее фото возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова на личной страничке микроблога. Певица запечатлела себя на селфи, во время поездки в авто. Поп-исполнительница расположилась на пассажирском сиденье. В кадре 36-летняя Алсу позировала в лаконичной белой рубашке и пальто молочного оттенка.

Примечательно, что возлюбленная Сергея Дзебаня сделала артистке комплимент, оценив внешность знаменитости.

«Красота!» — подметила актриса.

Свежий снимок Алсу произвел впечатление и на звездного фотографа Владимира Широкова. Он полностью согласен с мнением Судзиловской относительно того, как выглядит супруга Яна Абрамова.

«Красавица наша!!» — вторит Олесе модный фотограф.

Артистка заверила, что в новую рабочую неделю она намерена вступить в хорошем настроении. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что певица знает, как себя подать. Каждый свой выход в свет знаменитость продумывает вплоть до мелочей. У Алсу есть своя любимая цветовая гамма: ей нравится такие тона, как алый, белый и оттенок фуксии. При этом певице в своем гардеробе удается избежать вульгарности и излишней откровенности. По словам историка моды, поп-исполнительница знает толк в элегантной одежде и не перебарщивает с драгоценностями.