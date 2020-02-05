Звездный стиль

«Подчеркивает длинные ноги»: Васильев похвалил струящееся платье Ходченковой

37-летняя актриса появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» в вечернем наряде модного золотисто-пшеничного оттенка.

«Подчеркивает длинные ноги»: Васильев похвалил струящееся платье Ходченковой
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценил вечерний наряд актрисы из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину».

37-летняя Светлана Ходченкова вслед за другими знаменитостями предстала на красной ковровой дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». Для выхода в свет актриса выбрала облегающее платье в пол. Наряд артистки украшали блестящие пайетки.

По словам историка моды, Светлана не прогадала с выбором платья на ковровую дорожку. Так, знаменитость отдала предпочтение модному оттенку желтой цветовой палитры. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что золотисто-пшеничный тон — это писк сезона. Кроме того, этот цвет сочетается со светлым оттенком волос актрисы.

«Светлана — красивая, востребованная актриса, которую заметили в Голливуде. Не многие из наших «засветились» там. Струящееся платье подчеркивает длинные ноги и прекрасные пропорции фигуры — как у манекенщицы. Эдакая голливудская штучка», — приводит 7days слова Александра Васильева.

В недавнем интервью актриса прокомментировала слухи о своем романе с экс-участником КВН Семеном Слепаковым. Знаменитость не без улыбки подметила, что стоит артистам появится на одном и том же мероприятии, как тут же возникают небылицы об их взаимоотношениях, которые не имеют ничего общего с действительностью.

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«Подчеркивает длинные ноги»: Васильев похвалил струящееся платье Ходченковой
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