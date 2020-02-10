«Эффект многослойности»: Гагарина подчеркнула фигуру «ультрамодным» топом-бра

Полина Гагарина побывала с рабочей поездкой в Соединенных Штатах. В Лос-Анджелесе знаменитость представила мультфильм «Тролли. Мировой тур». В анимационной ленте возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова озвучила королеву рока — Рокс. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим фотоотчетом с мероприятия. В кадре артистка позировала в белом топе-бра на бретельках и с объемными рукавами. Образ Полины дополнили брюки клеш с высокой посадкой.

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За экспертной оценкой одного из трендовых нарядов Гагариной корреспондент сайта Teleprogramma.pro обратился к стилисту-имиджмейкеру Ларисе Тимиряевой. По ее словам, певица выбрала для выхода в свет те вещи, которые идеально сочетаются с ее стилистическим типажом.

«Роскошный и яркий образ в модной тенденции ретро объединил в себе стиль хиппи и романтики», — уточнила имиджмейкер.

Тимиряева отметила, что Полина подобрала «хипповые» брюки клеш с высокой посадкой. Кроме того, певица не прогадала с романтическим топом-бра.

«Эта деталь гардероба создает эффект многослойности, поскольку топ-бра имеет одновременно объемные рукава и бретели. Топ просто ультрамодный. Голый живот с закрытым пупком снова на пике. Дизайнеры рекомендуют носить бра только в сочетании с закрытыми ногами», — добавила стилист.

Кроме того, Тимиряева уточнила, что бретели топа перекликаются с босоножками. По словам имиджмейкера, образ смотрится невероятно стильно, гармонично и ярко, несмотря на монохромность.

«Романтический настрой поддержан завитками в прическе. Это не просто модный лук — это абсолютно стильный законченный образ. Просто восторг», — заверила эксперт в сфере моды и красоты.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».