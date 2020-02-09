Ветлицкая вышла на сцену в серебристом мини-платье за 339 тысяч рублей

Наталья Ветлицкая не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы. 55-летняя певица выступила на Big Love Show. Масштабный концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса прошел на ВТБ Арене в Москве. На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка и лаковых сапогах. При выборе сценического образа Ветлицкая отдала предпочтение вечернему наряду от немецкого дизайнера Филиппа Пляйна. Примечательно, что расшитое пайетками и стразами платье в стиле 70-х годов стоило порядка 339 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Декольте Натальи украсила вставка их полупрозрачной ткани с каменьями.

Напомним, что на протяжении нескольких лет певица жила в Испании. Ветлицкая на время отказалась от концертной и гастрольной деятельности. Наталья занялась бизнесом, в частности продажей недвижимости. Несмотря на длительный перерыв, певица объявила о своем возвращении на сцену. Поп-исполнительницу поддержала и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что Ветлицкая вполне может заинтересовать публику своими сольными концертами.

Однако блогер Елена Миро отнеслась к 55-летней певице более критично. Она заявила, что Наталье вряд ли удастся покорить публику вокалом. Сама же артистка уверена в своих силах. Знаменитость спела на Big Love Show и продолжает готовиться к будущему турне по стране.