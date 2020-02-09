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«Зажгли с Саней»: Рудковская в изумрудном платье от Сергеенко станцевала в VIP-ложе

Компанию звездной маме составил семилетний сын Евгения Плющенко.

«Зажгли с Саней»: Рудковская в изумрудном платье от Сергеенко станцевала в VIP-ложе
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Яна Рудковская не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Вместе с семилетним сыном Сашей музыкальный продюсер побывала на Big Love Show. Концерт с участие звезд отечественной эстрады состоялся на «ВТБ Арене» в Москве.

Возлюбленная музыкального продюсера Евгения Плющенко не смогла усидеть на месте, когда на сцену вышел хейдлайнер Big Love Show Дима Билан. Певец исполнил одну из своих новинок — песню «Про белые розы». Вместе с сыном Рудковская устроила импровизированные танцы в VIP-ложе, по достоинству оценив мероприятие. Для выхода в свет Яна выбрала изумрудное мини-платье и плотные черные колготки. Примечательно, что бизнесвумен отдала предпочтение вечернему наряду от российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

«Зажгли с Саней под хедлайнера Big Love Show 2020 Диму Билана», — отметила возлюбленная Евгения Плющенко.

Примечательно, что супруг Яны Рудковской старается избегать светских раутов. Еще на вручении премии журнала Glamur фигурист признался, что по-своему отбывает наказание, сопровождая возлюбленную на различные мероприятия.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Евгения Плющенко прокомментировала появление 55-летней Натальи Ветлицкой на Big Love Show. Музыкальный продюсер подметила, что это наконец-таки похоже на возвращение певицы на отечественную сцену. Знаменитость позировала на красной дорожке в металлизированном мини-платье серебристого оттенка. Бизнесвумен уточнила, что не исключает того, что Ветлицкая еще сможет заявить о себе на сольных концертах и в турне по стране.

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"Big Love Show"дети звездДима БиланЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездные детиЗвездный стилькрасота вне возраста
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«Зажгли с Саней»: Рудковская в изумрудном платье от Сергеенко станцевала в VIP-ложе
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