Словно невеста: Ди Каприо вывел в свет возлюбленную в пышном платье-бюстье

9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92 церемония вручения премии «Оскар». На ковровой дорожке актрисы блистали в своих лучших нарядах. Многие в этом году отдали предпочтение белому цвету. В их числе оказались: Рене Зеллвегер, Сальма Хайек и многие другие известные персоны. Леонардо Ди Каприо, который снова остался без заветной статуэтки, впервые за 15 лет пришел на церемонию не один.

Несмотря на слухи о расставании, актер привел на премию свою возлюбленную Камилу Морроне. Если звезда «Титаника» отдал предпочтение классическому смокингу, то его спутница облачилась в пышное белое платье-бюстье из невесомой ткани. Образ казался легким словно облако. Распущенные волосы и едва заметный макияж подчеркнули молодость 22-летней модели.

Весь вечер Леонардо общался с возлюбленной. Они сидели рядом и ворковали во время церемонии. Многие отметили, что голливудский актер похорошел за последние недели и даже похудел. Он выглядел счастливым и влюбленным.

После премии состоялась вечеринка, на которую заглянуло еще больше звезд. На этот раз Морроне сменила ангельский образ, на более дерзкий. Она предстала в черном платье в пол без бретелек и длинных перчатках. На этот раз, волосы модель собрала в высокий пучок и надела чокер с драгоценными камнями.

Напомним, что ранее Ди Каприо приходил на премию со своей мамой Ирмелин Инденбиркен. А в 2005 году актер привел на мероприятие свою бывшую возлюбленную Жизель Бюндхен, поэтому появление Леонардо со своей нынешней избранницей привлекло много внимания.