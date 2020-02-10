Вот так поворот: Купера запечатлели в компании экс-возлюбленной на премии «Оскар»

Актер вновь потерпел фиаско, оставшись без заветной награды, но он нашел утешение в объятиях одной из своих бывших пассий.

Брэдли Купер в прошлом году расстался с Ириной Шейк. Что произошло между влюбленными, до сих пор остается тайной. Лишь недавно модель подтвердила, что они не пара. Девушка намекнула, что актер просто не выдержал ее сильный характер. Теперь они по очереди заботятся о своей дочери Лее. Примечательно, что неделю назад артист пришел на афтерпати BAFTA, где не только столкнулся с Шейк, но и сделал с ней совместное фото.

Пока поклонники бурно обсуждали, что их любимая пара воссоединилась, Купер возобновил общение с бывшей возлюбленной. На премии «Оскар» он появился без Шейк. Актер наделся заполучить заветную награду, но в пятый раз потерпел фиаско. А вот Рене Зеллвегер, которая в свое время из-за отношений с Брэдли едва не завершила карьеру, заполучила вторую статуэтку за свою жизнь.

Отметим, что до Ирины Брэдли три года встречался с Рене. Они жили вместе в его особняке. Актриса делала все, чтобы угодить матери своего избранника, но в итоге Купер от нее ушел. С тех пор они не общались. По этой причине многие были удивлены тому, что актер заговорил с бывшей возлюбленной на премии. Папарацци запечатлели улыбающегося Брэдли, которые едва не прижался с Рене, облаченной в белое соблазнительное платье.

Бывшие влюбленные тепло пообщались. Не исключено, что Купер просто поздравил девушку с заслуженной наградой, но при этом он выглядел очень счастливым. Поклонники посчитали, что актер в очередной раз предал Шейк. Их надежды на воссоединение пары снова разрушились.