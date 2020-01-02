Ди Каприо проводит новогодние каникулы в компании 22-летней подруги

Актер из фильма «Великий Гетсби» — 45-летний Леонардо Ди Каприо — проводит новогодние каникулы в компании подруги. Вместе с 22-летней Камилой Морроне он отправился на остров Сент-Бартелеми. Партнер Кейт Уинслет по ленте «Титаник» надеялся уединиться с избранницей, скрывшись от пристального внимания поклонников и прессы. Однако папарацци заметили пару на одном из местных пляжей, пишут «Известия».

Ни для кого не секрет, что Ди Каприо предпочитает игнорировать вопросы о личной жизни. Еще в первых числах декабря в западных таблоидах появилась информация о том, что избранница актера спровоцировала слухи о своем интересном положении. Как выяснилось, девушка стала все чаще появляться на публике в объемных платьях, скрывающих ее фигуру. Сама Морроне никак не прокомментировала возможную беременность.

В одном из интервью Камила поделилась своим мнением относительно того, что личная жизнь ее избранника вызывает повышенный интерес публики. По словам модели, она с понимаем относиться к тому, что поклонники актера пытаются узнать все свежие новости, касающиеся их кумира. При этом Морроне уточнила, что зачастую ее задевает тот факт, что журналистов больше интересует ее роман с Ди Каприо, а не ее достижения в сфере модной индустрии или же кинематографа. Кроме того, девушка старается не обращать внимание на домыслы, касающиеся ее взаимоотношений с актером.