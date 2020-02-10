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В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»

Церемония вручения главной кинопремии года – это еще и грандиозный показ мод. На красной дорожке в этот день можно увидеть знаменитостей, которые стараются удивить поклонников невероятными нарядами.

В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Наряды звезд на «Оскаре-2020». Фото: globallookpress

На этот раз, как и все предыдущие годы, «Оскар» стал площадкой для главных модниц планеты.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон. Фото
Шарлиз Терон. Фото: globallookpress

Актриса позировала фотографам в элегантном черном платье от Dior, мягко облегающем фигуру, высокий разрез позволил блондинке продемонстрировать идеальные ноги. Дополнительной изюминкой наряда стала постоянно спадающая бретелька, — видимо, так и было задумано.

Сальма Хайек

Сальма Хайек. Фото
Сальма Хайек. Фото: globallookpress

Белое платье от Gucci летящего силуэта стало выбором Сальмы Хайек. Асимметричный верх и ниспадающая мягкими складками накидка на одно плечо – удачный ход: Сальма выглядела как греческая богиня.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон. Фото
Скарлетт Йоханссон. Фото: globallookpress

Серебристое платье со шлейфом из «металлической» ткани для Скарлетт Йоханссон создавал Osсar de la Renta. Полупрозрачный корсет вовсе не выглядел вульгарным благодаря множеству покрывающих его тонких серебристых шнурков-нитей. Декольте, впрочем, получилось достаточно откровенным.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер. Фото
Рене Зеллвегер. Фото: globallookpress

Белое платье от Armani, облегающее фигуру, сделало Рене Зеллвегер настоящей статуэткой. Эффектное сияние достигнуто с помощью тысяч сверкающих крошечных пайеток. Роскошное платье за 100 тысяч долларов досталось, к слову, актрисе бесплатно, — по информации некоторых СМИ, бренд сделал ей подарок.

Джессика Альба

Джессика Альба. Фото
Джессика Альба. Фото: globallookpress

Платье-бюстье, созданное брендом Versace, без сомнения, очень к лицу стройной красотке. Джессика Альба с удовольствием демонстрировала окружающим подтянутую фигуру. Серебряный блеск струящейся ткани удачно сочетался с макияжем звезды в стиле смоки-айс и с ее бронзовой кожей.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус. Фото
Пенелопа Крус. Фото: globallookpress

Наряд Пенелопы Крус восторженные критики назвали «кутюрным совершенством». В самом деле, актриса выглядела невероятно элегантно в черном атласном платье без бретелек, с тяжелой пышной юбкой, белым цветком на груди и главной изюминкой – жемчужным поясом.

Лора Дерн

Лора Дерн. Фото
Лора Дерн. Фото: globallookpress

Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.

Грета Гервиг

Грета Гервиг. Фото
Грета Гервиг. Фото: globallookpress

Режиссер фильма «Маленькие женщины» Грета Гервиг выбрала для церемонии декольтированное платье Christian Dior темно-оливкового цвета с меховой отделкой на подоле, дополненное колье с камнями в тон.

Трейси Росс

Трейси Росс. Фото
Трейси Росс. Фото: globallookpress

Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом – для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.

Сики Сонг

Сики Сонг. Фото
Сики Сонг. Фото: globallookpress

На актрисе Сики Сонг зрители смогли увидеть наряд в милый горошек – женственный и очень оригинальный. Черно-белое сочетание, как известно, — всегда беспроигрышный вариант.

Джанет Мокк

Джанет Мокк. Фото
Джанет Мокк. Фото: globallookpress

Американская актриса, известная по сериалам «Поза», «Политик» и другим, предстала на красной дорожке в черном платье из тонкой ткани, украшенной серо-белым принтом. Короткий наряд актриса дополнила длинным шлейфом, который сделал платье особенно торжественным.

Сэнди Пауэлл

Сэнди Пауэлл. Фото
Сэнди Пауэлл. Фото: globallookpress

Художница по костюмам, работавшая над фильмом «Ирландец», одним из номинантов этого года, появилась на торжестве в эпатажном брючном костюме, расписанном множеством автографов. Довершали наряд Сэнди Пауэлл элегантный кирпично-оранжевый галстук (сочетающийся с цветом ее волос) и очки в круглой черной оправе.

Арианна Филлипс

Арианна Филлипс. Фото
Арианна Филлипс. Фото: globallookpress

Художник по костюмам Арианна Филлипс выглядела весьма элегантно в длинном платье черно-лилового цвета, дополненном широким поясом.

Эльвира Линд

Эльвира Линд. Фото
Эльвира Линд. Фото: globallookpress

Жена американского актера Оскара Айзека, Эльвира Линд, появилась на красной дорожке в милом сливочно-желтом платье с драпировками и довольно откровенным декольте. Наряд, отделанный бусинами и воланами, смотрелся, пожалуй, даже чересчур скромно по сравнению с многими другими платьями звезд.

А какие наряды звезд особенно понравились вам?

Тэги

Джессика АльбаОскар 2020Пенелопа КруcРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонШарлиз Терон
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