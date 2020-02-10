В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»

Церемония вручения главной кинопремии года – это еще и грандиозный показ мод. На красной дорожке в этот день можно увидеть знаменитостей, которые стараются удивить поклонников невероятными нарядами.

На этот раз, как и все предыдущие годы, «Оскар» стал площадкой для главных модниц планеты.

Шарлиз Терон

Актриса позировала фотографам в элегантном черном платье от Dior, мягко облегающем фигуру, высокий разрез позволил блондинке продемонстрировать идеальные ноги. Дополнительной изюминкой наряда стала постоянно спадающая бретелька, — видимо, так и было задумано.

Сальма Хайек

Белое платье от Gucci летящего силуэта стало выбором Сальмы Хайек. Асимметричный верх и ниспадающая мягкими складками накидка на одно плечо – удачный ход: Сальма выглядела как греческая богиня.

Скарлетт Йоханссон

Серебристое платье со шлейфом из «металлической» ткани для Скарлетт Йоханссон создавал Osсar de la Renta. Полупрозрачный корсет вовсе не выглядел вульгарным благодаря множеству покрывающих его тонких серебристых шнурков-нитей. Декольте, впрочем, получилось достаточно откровенным.

Рене Зеллвегер

Белое платье от Armani, облегающее фигуру, сделало Рене Зеллвегер настоящей статуэткой. Эффектное сияние достигнуто с помощью тысяч сверкающих крошечных пайеток. Роскошное платье за 100 тысяч долларов досталось, к слову, актрисе бесплатно, — по информации некоторых СМИ, бренд сделал ей подарок.

Джессика Альба

Платье-бюстье, созданное брендом Versace, без сомнения, очень к лицу стройной красотке. Джессика Альба с удовольствием демонстрировала окружающим подтянутую фигуру. Серебряный блеск струящейся ткани удачно сочетался с макияжем звезды в стиле смоки-айс и с ее бронзовой кожей.

Пенелопа Крус

Наряд Пенелопы Крус восторженные критики назвали «кутюрным совершенством». В самом деле, актриса выглядела невероятно элегантно в черном атласном платье без бретелек, с тяжелой пышной юбкой, белым цветком на груди и главной изюминкой – жемчужным поясом.

Лора Дерн

Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.

Грета Гервиг

Режиссер фильма «Маленькие женщины» Грета Гервиг выбрала для церемонии декольтированное платье Christian Dior темно-оливкового цвета с меховой отделкой на подоле, дополненное колье с камнями в тон.

Трейси Росс

Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом – для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.

Сики Сонг

На актрисе Сики Сонг зрители смогли увидеть наряд в милый горошек – женственный и очень оригинальный. Черно-белое сочетание, как известно, — всегда беспроигрышный вариант.

Джанет Мокк

Американская актриса, известная по сериалам «Поза», «Политик» и другим, предстала на красной дорожке в черном платье из тонкой ткани, украшенной серо-белым принтом. Короткий наряд актриса дополнила длинным шлейфом, который сделал платье особенно торжественным.

Сэнди Пауэлл

Художница по костюмам, работавшая над фильмом «Ирландец», одним из номинантов этого года, появилась на торжестве в эпатажном брючном костюме, расписанном множеством автографов. Довершали наряд Сэнди Пауэлл элегантный кирпично-оранжевый галстук (сочетающийся с цветом ее волос) и очки в круглой черной оправе.

Арианна Филлипс

Художник по костюмам Арианна Филлипс выглядела весьма элегантно в длинном платье черно-лилового цвета, дополненном широким поясом.

Эльвира Линд

Жена американского актера Оскара Айзека, Эльвира Линд, появилась на красной дорожке в милом сливочно-желтом платье с драпировками и довольно откровенным декольте. Наряд, отделанный бусинами и воланами, смотрелся, пожалуй, даже чересчур скромно по сравнению с многими другими платьями звезд.

А какие наряды звезд особенно понравились вам?