«Оскар-2020»: Зеллвегер и Пенелопа Крус покорили стилиста модными образами

На ковровой дорожке в Лос-Анджелесе каждая актриса хотела произвести фурор, но удалось это далеко не всем. Имиджмейкер Ольга Трофимова разобрала одеяния звезд.

9 февраля почти весь мир наблюдал за церемонией награждения премией «Оскар». На ковровой дорожке, по-традиции, была настоящая модная битва. Именитые актрисы задолго до намеченного мероприятия стали готовить свои лучшие наряды. Однако, как всегда, кому-то удалось блеснуть красотой, а кто-то попал в просак. Имидж-стилист Ольга Трофимова специально для портала Teleprogramma.pro оценила образы звезд.

В этот вечер много внимания было обращено на Рене Зеллвегер, которая предстала на публике в облегающем платье в пол. 50-летняя актриса заполучила вторую статуэтку за свою карьеру, а на красной дорожке от нее сложно было отвести взгляд. Не удивительно, что даже экс-возлюбленный Брэдли Купер впервые заговорил с ней после расставания на «Оскаре». Он явно был очарован бывшей пассией.

«Платье с одним рукавом прямого силуэтного кроя всегда является популярным за счет асимметрии, создаваемой в этом образе. Рене сделала ставку на белый цвет, который всегда смотрится свежо и актуально. А учитывая ее цветотип плюс white look образ получился очень элегантным и органичным. Мерцающий эффект ткани подчеркнул значимость события», — высказалась эксперт.

Также смогла обратить на себя внимание звезда сериала «Анатомия страсти» Сандра О. Канадская актриса предстала на публике в оригинальном платье с объемной юбкой золотистого цвета.

«Роскошь объемных роз на красивом плиссе. Великолепный весенний получился образ, но он не подчеркнул, к сожалению, тех достоинств, которые присутствуют у Сандры. Само платье роскошное и красивое, но именно в этом прочтении я не увидела, чтобы это платье играло на 100%, как оно задумано дизайнером. На самом деле, на Сандре не особо удачно оно выглядит», — пояснила стилист.

Не смогла пропустить премию и Сальма Хайек. Она облачилась в легкое шифоновое платье с оголенным плечом. Актриса собрала волосы в высокий пучок, а ее руку украшал причудливый браслет.

«Второе асимметричное платье, также в белом цвете, но немного в ином виде — с драпировкой из шифона. Оно подчеркнуло невероятную упругую загорелую кожу Сальмы и предала данному мероприятию помпезность благодаря такому образу», — поделилась мнение эксперт.

Прошлась по красной дорожке и Пенелопа Крус. 45-летняя испанская актриса отдала предпочтение черном пышному платью с поясом из жемчуга и белой розой.

«На мой взгляд, самый яркий, оригинальный, совершенно незабываемый наряд представлен на этой церемонии. В данном образе есть элегантность, шик, который в принципе присущ дому Chanel. Оригинальная роза вокруг шеи просто обрамляет платье-бюстье, легкая укладка. Придает образу летящий, воздушный, и в тоже время торжественный силуэт благодаря юбке с эффектом шлейфа», — отметила Ольга.

Многие с нетерпением ждали Марго Робби, которая стала голливудским секс-символом за последние годы, благодаря ярким ролям в кино. На этот раз девушка выбрала летящее платье черного цвета. Нежные локоны и яркая помада дополнили образ.

«Не особо впечатлила меня данным нарядом, так как выбрала она модель такого дворянского происхождения — эти ниспадающие плечи. Все же я считаю, что для этой церемонии образ скромный, он не для этой церемонии. Не выглядит эффектным это платье и в цветовом решении. Я считаю, что на таком мероприятии нужно блистать всеми гранями, а не просто облачиться в вечернее платье вот такого кроя, совершенно обычного. Не пришелся по сердцу мне данный look», — призналась стилист. По словам Трофимовой, бюстье, украшенное драпировкой, не украсило образ, а крупная брошь была совершенно неуместной.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.