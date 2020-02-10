«Оскар-2020»: победа южнокорейских «Паразитов», триумф Хоакина Феникса и Брэда Питта

В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты главной кинопремии года — «Оскар». Этого события с замиранием сердца ждали как создатели кино, так и простые зрители.

Имена номинантов были известны заранее, но интрига сохранялась до последнего. Кто же стал обладателем почетной награды?

Лучший фильм – «Паразиты»

Это впервые за всю историю «Оскара» — главной премии удостоился фильм на иностранном языке. Комедийная драма южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о бедном, но хитром семействе, которому удается улучшить свое положение за счет семьи богачей. Здесь есть все: поддельные документы, мошенничество, любовь, убийства — словом, зрителю скучать не придется.

Лучший режиссер – Пон Чжун Хо

И еще одна статуэтка в руках Пон Чжун Хо, на этот раз — как лучшему режиссеру.

Лучший актер – Хоакин Феникс

Разумеется, не остался без награды исполнитель главной роли в нашумевшей драме «Джокер» — блистательный Хоакин Феникс признан лучшим актером года. Поднявшись на сцену, Хоакин тронул всех проникновенной речью о проблемах экологии, а также произнес слова благодарности в адрес своего покойного брата.

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер

За исполнение главной роли в биографической картине «Джуди» награда досталась Рене Зеллвегер. Напомним, в 2004-м актрисе уже вручали «Оскара» — за работу в фильме «Холодная гора».

Лучший иностранный фильм – «Паразиты»

И вновь – история от южнокорейского режиссера «Паразиты» получила высшую кинематографическую награду и в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Лучший актер второго плана – Брэд Питт

Поклонники Брэда Питта могут ликовать: их любимец получил признание киноакадемиков как актер второго плана! «Оскар» достался Брэду за его впечатляющую работу в картине «Однажды в… Голливуде».

Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн

Самой достойной актрисой второго плана американские киноакадемики сочли Лору Дерн. Награда досталась ей за работу в фильме «Брачная история».

Лучший анимационный фильм – «История игрушек 4»

Статуэтка за лучший полнометражный мультфильм досталась создателям «Истории игрушек», отметили также короткометражную ленту «Волосатая любовь».

Лучший оригинальный сценарий – «Паразиты»

Всего «Паразитам» вручили 4 награды «Оскар». Захватывающая драма настолько понравилась жюри, что «Оскаром» отметили и оригинальный сценарий картины. Надо сказать, подобный успех выпадал прежде лишь на долю фильма Ингмара Бергмана «Фанни и Александр», который получил 4 «Оскара» в 1984 году.

Лучший адаптированный сценарий – «Кролик Джоджо»

Режиссер Тайка Вайтити снял фильм о приключениях мальчика — жителя гитлеровской Германии, который общается с воображаемым другом по имени Адольф Гитлер.

Кстати

Хорошая новость для тех, кто с удовольствием посмотрел фильм «Паразиты»: история южнокорейских кинематографистов заинтересовала некоторые каналы, и, вполне возможно, что через некоторое время мы сможем увидеть многосерийную версию фильма-победителя.