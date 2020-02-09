Как Дита фон Тиз: Самбурская нарядилась в сияющее белье для фотосессии

Певицу в откровенном наряде можно будет увидеть на страницах журнала Maxim.

9 февраля актриса и певица Настасья Самбурская поделилась в Instagram видео со своей фотосессии для мужского журнала Maxim. 32-летняя красавица показала свои аппетитные формы в блестящем нижнем белье, представ в образе звезды бурлеска.

Первыми шикарную подачу красоты артистки оценили другие представительницы российского шоу-бизнеса: модели Лена Перминова и Анастасия Кривошеева, поэтесса Сола Монова и певица Юля Паршуршута. Они оставили восхищенные комментарии, а актриса Наталья Рудова сравнила Настасью с Дитой фон Тиз — самой популярной артисткой бурлеска.

Судя по «сториз» Самбурской, она также готовится сниматься в черном кружевном белье. Мужчинам однозначно будет на что посмотреть.

Напомним, Maxim не раз включал певицу в топ-100 самых сексуальных женщин России. Также она удостаивалась признания и от других журналов. В прошлом году звезда не так активно снималась в кино и телешоу, зато сосредоточилась на своей музыкальной карьере. Красавицу с чарующим голосом уже окрестили «принцессой русского шансона».

2020-й год начался для артистки не очень радостно. Недавно она пожаловалась на отсутствие заработка и проблемы в личной жизни.