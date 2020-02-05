«То пусто, то густо»: Настасья Самбурская в новом году пока не заработала ни копейки

Как отметила актриса и телеведущая, она почти весь январь провела на Бали в отпуске.

Актриса Настасья Самбурская в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Один из первых вопросов, который задали ей поклонники: какой у телеведущей доход. Звезда честно сказала, что не может похвастаться стабильным заработком. «То пусто, то густо. В январе была в отпуске, поэтому ничего не заработала», — сказала Настасья Самбурская, которая весь январь нежилась на солнышке на Бали.

Также Самбурская назвала свои параметры: «90-70-100». При росте 178 сантиметров она весит 65 килограммов. Кстати, этому факту многие поклонники телеведущей были удивлены. На фотографиях они им казалось более хрупкой.

По словам Самбурской, в ее жизни, как, наверное, и у любого человека, была несчастная любовь. Однажды она влюбилась одновременно сразу в двух мужчин. Сама сейчас она понимает, что это было ужасно. Получается, что она обманывала сразу двух человек.

Как философски заметила актриса, если с одним человеком все хорошо в отношениях, то он никогда не станет заводить вторую связь, сообщает «Комсомольская правда».