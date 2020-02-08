«Меня сегодня бросили»: Самбурская расплакалась из-за проблем в личной жизни

Актриса не афишировала личную жизнь, но это не помогло ей сохранить отношения.

Актрису Настью Самбурскую бросил молодой человек. Об этом сама знаменитость рассказала в личном микроблоге в Instagram. Звезда «Универа» долгое время скрывала от посторонних глаз мужчину, с которым встречалась. До появления Насти в Comedy Club в качестве приглашенного гостя многие и не догадывались, что Самбурская-таки обрела счастье в лице верного спутника. Кто он, артистка рассказать не захотела, однако от разрыва это не спасло.

В пятницу, 7 февраля, Самбурская обнародовала грустное видео из машины. С заплаканными глазами Настя призналась, что ее отношения с молодым человеком закончены, поэтому она намерена отправиться в клуб, чтобы забыться там.

«Меня сегодня бросили. В ответ на это я тоже решила бросить…пару килограммов. Сегодня я буду танцевать до упаду, потеть и худеть. Все брошенки страны, объединяйтесь!», — сказала она.

Отметим, что не все поверили словам Самбурской. Некоторые уверенно заявили – Настя не из тех знаменитостей, кто афиширует личную жизнь, а значит, все вышесказанное – не что иное, как постановка. Другие же поспешили поддержать любимицу и подчеркнули – на расставании жизнь не заканчивается. Лучшая подруга Самбурской – Наталья Рудова и вовсе предложила девушке послушать новую песню от Артика и Асти. «Как раз в тему», — озвучила мысль она.