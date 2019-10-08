ЗВЕЗДЫ

Самбурская дала первый сольный концерт в качестве певицы

Артистку уже называют «Принцессой шансона».

Самбурская дала первый сольный концерт в качестве певицы
Настасья Самбурская на своем сольном концерте. Фото: личный архив

Уже не для кого не секрет, что 32-летняя актриса Настасья Самбурская запела, причем не поп или хип-хоп, а в жанре шансона. Карьеру певицы звезда «Универа» строит уже год. И вот 5 октября в Подольске у артистки прошел первый сольный концерт.

Настасья Самбурская на своем сольном концерте. Фото: личный архив
Настасья Самбурская на своем сольном концерте. Фото: личный архив

Для выступления Настасья выбрала облегающее огненно-красное платье в пол и перчатки. За такой образ она сравнила сама себя с подружкой кролика Роджера. Многие зрители пришли в восторг от силы голоса певицы и подтвердили ее негласный титул «Принцессы шансона» (королевой, напомним, называют Любовь Успенскую). Сейчас поклонники оставляют множество восхищенных комментариев под постом Настасьи в Instagram с фотоотчетом о концерте.

Добавим, что самые известные песни Самбурской — «Алеша-ша» и «Непопулярная».

А вы слышали, как поет Настасья?

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звезда «Универа»Звезда шансонаконцерты звездНастасья Самбурскаяшансон
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Самбурская дала первый сольный концерт в качестве певицы
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