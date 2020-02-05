Звездный стиль

«Выглядит очень стильно!»: дизайнер оценил образ 51-летней Бондарчук с кожаной юбкой

Светская львица предстала в необычном повседневном наряде. Сергей Никулин одобрил выбор звезды.

«Выглядит очень стильно!»: дизайнер оценил образ 51-летней Бондарчук с кожаной юбкой
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com/

Светлана Бондарчук провела новогодние каникулы на Мальдивах. Бывшая жена известного режиссера дразнила поклонников провокационными фото и видео. Она даже не побоялась раздеться догола. Светская львица выступает против ханженства. К слову, в 51 год бизнесвумен может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей лица. Ко всему прочему, звезда работает в мире моды, поэтому умеет подбирать правильные образы.

Так, недавно Бондарчук приезжала в Санкт-Петербург, чтобы посетить светское мероприятие. Вечером ее ждал ужин, организованный модным домом, а днем она успела прогуляться по городу. Артистка отметилась в кожаной юбке с нахлестом, черной толстовке и жакете. Туфли-лодочки и солнцезащитные очки дополнили образ. Светлана элегантной походкой прошлась по улице.

Примечательно, что бизнесвумен была без укладки и макияжа. Она позволила себе расслабиться перед важным вечером. «Офигенная», — восхитилась Яна Рудковская. Поклонникам тоже наряд звезды пришелся по вкусу. «Просто вау», «Какая легкость», «Какая стильная у вас одежда», «Стильная все-таки вы женщина, Светлана!», — прокомментировали пост подписчики. А специально для портала Teleprogramma.pro наряд светской львицы оценил дизайнер одежды Сергей Никулин.

«Не могу сказать, что ее наряд относится к каким-то трендам, но его можно отнести к стилю „Солдат Джейн“ или „Матрица“ — это сочетание каких-то черных тканей и кожи. Но все же эти направления не очень подходят. Но она выглядит очень стильно! Такой игривый образ, провокационный. Светлана прям молодец — 10 из 10», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. В итоге создание одежды стильных образов — неотъемлемая теперь часть его жизни. Мужчина окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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«Выглядит очень стильно!»: дизайнер оценил образ 51-летней Бондарчук с кожаной юбкой
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