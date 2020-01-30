«Это смело»: 51-летняя Бондарчук предстала абсолютно обнаженной на видео

Светлана Бондарчук недавно отдохнула на Мальдивах со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Примечательно, что в 51 год светская львица обладает стройной фигурой, но поклонники подвергли ее критике за откровенные наряды и очень смелые позы. В ответ бывшая жена известного режиссера высказалась против ханжества. После этого пикантных кадров на ее странице в соцсети только прибавилось.

А теперь Бондарчук и вовсе решила раздеться до гола и в таком виде показаться поклонникам. Точнее, она опубликовала эротический ролик, снятый во время отдыха. В кадре светская львица нагишом подходит и раздвигает занавески. При этом видно, как колышется ее грудь. После этого Светлана выходит на улицу понежиться в лучах солнца. Одной обнаженной спины звезды хватило, чтобы вызвать переполох в Сети.

«С ума сойти», «На это можно смотреть вечно», «Собчак уже строчит пост», «Глаз не оторвать», «Потрясающая!!! Настоящее эстетическое удовольствие!», «Красивая вы девушка!», «Очень красивая. Это смело», — стали комментировать пост подписчики. Примечательно, что на этот раз звезду никто так ярко критиковать не стал.

Напомним, что ранее Ксения Собчак заявила, что женщины демонстрирующие свое тело без одежды в соцсетях выглядят как призыв, если им уже больше 40 лет. Тогда Бондарчук была удивлена таким словам подруги. Многие звезды не согласились с мнением телеведущей. Любовь Толкалина недавно в ответ на критику поклонников опубликовала голое фото. Похоже, что ее поступок и вдохновил Бондарчук на столь откровенное видео.