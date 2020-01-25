«Переборщили с фотошопом»: Бондарчук удивила «бесконечными» ногами

Светлана Бондарчук не так давно отпраздновала 51-летие. Она является моделью и бизнесвумен, поэтому часто снимается для глянца. К слову, в столь зрелом возрасте она обладает подтянутой фигурой, поэтому не боится носить мини или оголяться на публике. Однако недавно бывшую жену Федора Бондарчука подвергли критике. Многие считают, что ей не стоит оголяться. Сама звезда выступила против ханжества, а также заверила, что чаще всего критикой подобного характера занимаются несчастные женщины, которые ей просто завидуют.

Во время отдыха на Мальдивах Светлана не устает доказывать, что имеет право облачаться в любые наряды. Недавно она надела полупрозрачную тунику без бюстгальтера, а теперь и вовсе забыла про юбку. На новом фото бизнесвумен предстала в одной футболке, продемонстрировав очень длинные и подтянутые ноги. После жарких танцев Бондарчук травмировала большой палец правой ступни, поэтому он до сих пор перебинтован.

Своими ногами звезда сразила пользователей Сети. Одни не поверили, что конечности могут быть такими длинными, поэтому заподозрили ее в фотошопе, также поклонники предположили, что она выбрала выгодный ракурс.

«Ногииии шикардос», «Ноги как символ бесконечности», «Света, че с ногами? Или ракурс», «Да уж, переборщили с фотошопом», «Ай яй яй, кто это тут балуется фотошопом? Правая ножка длиннее левой. Я измерила», «Ах эти ноги!», «Как же вы классно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Бондарчук не стала реагировать на колкости и шутки злопыхателей. Позже она поделилась видео, на котором ее ноги были сняты на камеру. Тем самым модель доказала, что не использовала фоторедакторы, чтобы удлинить ноги.