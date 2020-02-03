«Обожаю носить мужские часики»: Боня ответила на критику своего образа для BAFTA

Светская львица была удивлена едким замечаниям некоторых поклонников, которые посчитали, что ей не стоило дополнять элегантный наряд грубым аксессуаром.

Виктория Боня недавно напугала некоторых своих поклонников, так как буквально исчезла. Она не публиковала фото и перестала выходить на связь во время своей поездки в Перу. Однако девушка предупредила, что несколько дней, скорее всего, будет находиться без Интернета. В итоге накануне Боня объявилась. Она стала гостьей премии британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне.

На красной дорожке Боня предстала в элегантном пышном платье-смокинге с открытой спиной. Она сделала высокий хвост и броский макияж. Светская львица дополнила образ драгоценными украшениями, а также массивными черными часами. Русская красавица выглядела стильно и женственно, но у некоторых ее подписчиков возникло много вопросов. Они были удивлены тому, что она пришла на премию, где награды получают известные актеры.

«Что такого делает Боня, что она на всех мероприятиях? Кто она?» — возмутилась одна из подписчиц. «Приглашенный гость, модель, бизнесвуман, дизайнер, бьюти блогер, телеведущая. А вы кто? Тоже интересно», — ответила звезда. Она также заметила, что многие подвергли критике ее образ. Пользователи Сети посчитали, что часы были неуместны к данному наряду.

И тут Виктория нашла, что ответить злопыхателям.

«Девочки, читала сегодня едкие замечания, мол, что за бред — на дорожку в часах, которые я выбрала для этого выхода. Они действительно довольно необычны в этом сочетании. К платью-смокингу с открытой спиной и пышной плиссированной юбкой, в качестве главного акцента, я добавила крупные мужские часы (обожаю носить мужские часики, в моей коллекции их не мало). На мой взгляд, получилось эффектно», — пояснила девушка.

Она добавила, что считает такие эксперименты с деталями образа допустимыми. К слову, с ней оказалась солидарна Яна Рудковская, которая восхитилась светской львицей. «Красотка», — написала она.