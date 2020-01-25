Виктория Боня исчезла после поездки в Перу

Виктория Боня в прошлом году переехала жить с дочкой Анджелиной в Лондон. Бывшая участница «Дома-2» много путешествует, поэтому за последние недели успела посетить разные страны, включая Гану и Доминикану.

Три дня назад светская львица показала снимки, которые были сделаны на побережье Пунта-Каны топовым фотографом. Тогда она отправилась в Перу, где собиралась посетить джунгли и другие места, где обитают племена каннибалов.

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Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала. Девушка перестала выходить на связь с поклонниками.

Неожиданное исчезновение звезды обеспокоило ее подписчиков. Они перешли в ее рабочий аккаунт, где пытаются выяснить, что произошло со светской львицей. Подробности случившегося пока неизвестны, но администраторы заверили, что страницу Виктории в ближайшее время должны восстановить.

Фанаты надеются, что с девушкой все в порядке. Недавно она уже была в Африке, где не боялась подходить к диким животным.

Напомним, что ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro Боня призналась, что ее дочке категорически не нравится жить в Англии. Девочку угнетает серость и постоянные дожди, поэтому они планируют снова переехать. Пока светская львица рассматривает возвращение в Монако или переезд в США. Но на принятие окончательного решения она взяла год.