НОВОСТИ

Виктория Боня исчезла после поездки в Перу

Светская львица собиралась побывать в джунглях, где обитают племена каннибалов.

Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Виктория Боня. фото: globallookpress.com/

Виктория Боня в прошлом году переехала жить с дочкой Анджелиной в Лондон. Бывшая участница «Дома-2» много путешествует, поэтому за последние недели успела посетить разные страны, включая Гану и Доминикану.

Три дня назад светская львица показала снимки, которые были сделаны на побережье Пунта-Каны топовым фотографом. Тогда она отправилась в Перу, где собиралась посетить джунгли и другие места, где обитают племена каннибалов.

Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала. Девушка перестала выходить на связь с поклонниками.

Неожиданное исчезновение звезды обеспокоило ее подписчиков. Они перешли в ее рабочий аккаунт, где пытаются выяснить, что произошло со светской львицей. Подробности случившегося пока неизвестны, но администраторы заверили, что страницу Виктории в ближайшее время должны восстановить.

фото: instagram.com/bonya_jeans/

Фанаты надеются, что с девушкой все в порядке. Недавно она уже была в Африке, где не боялась подходить к диким животным.

Напомним, что ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro Боня призналась, что ее дочке категорически не нравится жить в Англии. Девочку угнетает серость и постоянные дожди, поэтому они планируют снова переехать. Пока светская львица рассматривает возвращение в Монако или переезд в США. Но на принятие окончательного решения она взяла год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Боня новостиВиктория Боняроссийские звезды
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Интересно?
Поделись с друзьями: