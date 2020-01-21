Звездный стиль

Боня в пышном платье в пол пудрового цвета блеснула на ковровой дорожке

Светская львица выбрала красивый вечерний образ для заключительного дня международного кинофестиваля в Доминикане.

Боня в пышном платье в пол пудрового цвета блеснула на ковровой дорожке
Виктория Боня. фото: globallookpress.com/

Виктория Боня в прошлом году переехала жить в Англию, но она не много времени проводит дома. Светская львица то и дело путешествует по работе. Она не раз признавалась, что ей чаще предлагают фотосъемки за границей, чем в России. А недавно модель приехала в Доминикану, но не ради отдыха, а чтобы посетить кинофестиваль. По словам девушки, раньше она могла только мечтать блистать на красных дорожках.

Если в первый день мероприятия Виктория похвасталась стройными ногами в платье-бюстье, то потом она отдала предпочтение летящему наряду с глубоким декольте. А самый роскошный образ светская львица припасла для заключительного дня кинофестиваля. Тогда на ковровой дорожке она предстала в пышном платье в пол пудрового цвета. Его верх был украшен перьями. Боня сделала выразительный макияж и распустила длинные волосы.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Офигенное платье, как всегда красивая», «Как можно быть такой красивой, обаятельной, шикарной?!!», «О, боже! Платье…взгляд… Виктория, вы прекрасны», «Дополняете друг друга», — прокомментировали пост подписчики. А Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила образ Бони для портала Teleprogramma.pro.

«Платье для вечернего мероприятия по последней моде, иначе бы Боня его не надела. Она еще та модница. Очень приятный пудровый оттенок, лиф, украшенный перышками. Единственное что я бы сделала на месте Бони, то убрала волосы в какую-нибудь прическу. Это подчеркнуло бы изящество ее шеи и волосы бы ей так не мешали. Создается впечатление, что она не знает, куда их деть. По-другому бы заиграло платье, оно выглядело бы более изысканно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и  «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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Боня в пышном платье в пол пудрового цвета блеснула на ковровой дорожке
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