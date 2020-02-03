Маленькие гири: Миддлтон необычным способом борется с задирающим юбку ветром

Кейт Миддлтон уже девять лет состоит в браке с принцем Уильямом. За это время она не только стала полноценным членом королевской семьи, но и теперь является для многих эталоном стиля. Герцогиня Кембриджская тщательно подбирает образ для каждого появления на публике. Она любит лаконичные и женственные наряды, но порой позволяет себе повторить образы покойной принцессы Дианы или надеть платье длиной выше колен.

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Поклонники всегда удивлялись тому, как Кэтрин удается избежать конфузов. Крайне редко подол ее юбки или платья задирается из-за порывов ветром. Как оказалось, возлюбленная принца Уильяма нашла способ, как бороться с «игривым» ветром. Королевский портной Стюарта Парвина (Stewart Parvin) раскрыла ее секрет журналистам. Оказалось, что Миддлтон прикрепляет грузики к подолу, чтобы он был тяжелым для ветров.

Во все платья и пальто герцогини вшито по несколько крошечных гирь, которые спасают ее от неловких ситуаций. «Когда она собирается надеть легкую шифоновую юбку, я вшиваю грузик еще меньшей массы. Он может быть размером с горошину или даже в форме цепочки», — поведала Парвин.

Примечательно, что необычный трюк Миддлтон показала королева Елизавета II. Ее наряды тоже оснащены такими грузиками. Они не раз выручали членов королевской семьи, когда они выходили из самолета. Как известно, на территории аэропорта обычно всегда ветрено из-за турбин самолетов, пишет издание The Sun.