Звездный стиль

Кейт Миддлтон появилась на публике в любимой тиаре принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская выбрала элегантный образ для приема в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон появилась на публике в любимой тиаре принцессы Дианы
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com/

Кейт Миддлтон любит выглядеть изысканно и при этом элегантно. За годы жизни среди королевских особ супруга принца Уильяма научилась подбирать наряды для каждого случая, будь то обычная прогулка или светский прием. Очень часто герцогиня Кембриджская повторяет образы принцессы Дианы, которая отличалась особым чувством стиля. Ко всему прочему, она была мамой принца Уильяма, поэтому девушке приятно быть хоть в чем-то на нее похожей.

11 декабря в Букингемском дворце состоялся прием дипломатического корпуса, который ежегодно проводит британская королева. Для такого особого случая Миддлтон выбрала темно-синее бархатное платье в пол с V-образным вырезом на груди. Как известно, бархат испокон веков любили носить члены королевской семьи. Герцогиня Кембриджская часто выбирает для торжественных случаев эксклюзивные наряды, которые создает креативный дизайнер Сара Бартон (Sarah Burton). На этот раз платье в пол подчеркнуло фигуру Кэтрин.

Более того, супруга принца Уильяма отдала дать погибшей принцессе Диане. Она надела ее любимое украшение — тиару «Узелки любви» с бриллиантами и жемчугом. Это украшение создали королевские ювелиры в 1914 году по личному дизайну королевы Марии. В руки Миддлтон эта тиара попала в 1981 году. Елизавета II подарила ее в качестве свадебного подарка. Герцогиню Кембриджскую видели в ней на государственном ужине во время визита королевы Летиции и короля Фелипе VI в 2017 году. А также летом этого года на ужине с Дональдом Трампом.

Светский прием является значимым событием для королевы. 93-летняя Елизавета II приняла около тысячи дипломатических сотрудников и других важных людей во дворце. На мероприятии также были ее старший сын, принц Чарльз, его супруга Камилла, а также принц Уильям, который сопровождал свою жену,  сообщает Daily Mail. А вот принц Гарри и Меган Маркл еще не вернулись из путешествия по США.

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Кейт Миддлтон появилась на публике в любимой тиаре принцессы Дианы
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