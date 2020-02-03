Кейт Миддлтон вышла в свет в изящном платье 7-летней давности

Герцогиня уже отмечалась в этом наряде в сентябре 2012 года.

В Великобритании состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Одной из самых обсуждаемых фигур красной дорожки мероприятия оказалась Кейт Миддлтон, пришедшая на торжество в знакомом для публики платье.

Гости торжества и критики расценили этот поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности, которые не раз звучали в СМИ и на просторах интернет-пространств в ее адрес.

Изящное платье от Александра Маккуина герцогиня примеряла во время дипломатического визита в Малайзию более чем 7 лет назад – в сентябре 2012 года. Наряд полностью расшит золотыми цветками гибискуса (символ Малайзии).

«Роскошное платье она подчеркнула гортензией (колье. — Прим. автора) и изысканным клатчем. Красивый и умело подобранный образ», — прокомментировала для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Эксперт подчеркнула, что герцогиня практически всегда предстает перед публикой в минималистичном стиле.

Отметим, что принц Уильям вышел на красную дорожку премии BAFTA в строгом черном смокинге.