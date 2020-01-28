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«Королевский конфуз»: ветер поиграл с юбкой Кейт Миддлтон

Порыв ветра взметнул короткую юбку герцогини Кембриджской при посещении детской больницы.

«Королевский конфуз»: ветер поиграл с юбкой Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress

38-летняя герцогиня Кембриджская активно участвует в общественной деятельности. В понедельник, 27 января, супруга принца Уильяма встретилась с выжившими в нацистских лагерях и сама стала их фотографом, сделав трогательные портреты. Позже Кейт вместе с мужем побывала на торжественной церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. Сегодня, 28 января, Миддлтон посетила детскую больницу Evelina London в рамках участия в семинаре Национальной портретной галереи.

Герцогиня приехала в элегантном твидовом костюме, состоящем из приталенного двубортного жакета и короткой юбки серого цвета. При выходе из автомобиля с модным нарядом от Dolce & Gabbana произошел небольшой конфуз. Налетевший ветер взметнул юбку, заставив Кейт быстро схватить подол и рассмеяться.

Британцы решили, что невестка королевы Елизаветы очень грациозно вышла из ситуации и отметили, что она была в хорошем настроении. В больнице Кейт пообщалась с пациентами и сотрудниками, а также поучаствовала в творческих мастер-классах, сделав вместе с детьми бумажные фигурки для театра. 10-летний Люк Уилер-Уодиссон и его 4-летняя сестра подарили герцогине два веночка, и она пообещала, что повесит один из них в спальне своей дочери – четырехлетней принцессы Шарлотты.

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«Королевский конфуз»: ветер поиграл с юбкой Кейт Миддлтон
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