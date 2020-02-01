«Бабский прикид»: Киркорова раскритиковали за шубу и обтягивающие брюки

Поклонники раскритиковали Филиппа Киркорова за внешний вид. Фолловеры заявили, что исполнитель стал похож на женщину, а затем поспешили сравнить его с бывшей супругой – Аллой Пугачевой.

В личном микроблоге Киркоров выложил «лифтолук», на котором продемонстрировал, в каком виде вышел сегодня на улицу. Глаза Филипп спрятал за солнцезащитными очками, утеплиться он решил с помощью короткой шубы с пышным воротником, а на ногах красовались обтягивающие «дырявые штаны» со стразами.

больше по теме Киркоров и Ревва выступили на дне рождения 6-летней миллионерши Настя Радзинская считается одним из самых успешных блогеров на YouTube.

«Ну, здравствуй, Москва! И как полагается в моих традициях, с корабля на бал, на сей раз имени Дмитрия Маликова и его 50-летнего золотого юбилея», — сопроводил Киркоров снимок.

Привыкшие к более мужественным образам комментаторы принялись критиковать Киркорова. «Вы же мужчина вроде, где это все? На кого вы похожи, неужели вам не стыдно», «Что за бабский прикид!», «Звезду на голову, и вторая Сердючка», «Филипп, прекратите худеть, это перебор!», «Ноги, как у Аллы, худые стали. Все же вы становитесь слишком похожи», — не стеснялись высказывать свое «фи» они. Сам король поп-эстрады реагировать на провокации не стал.