Звездный стиль

«Бабский прикид»: Киркорова раскритиковали за шубу и обтягивающие брюки

Поклонники заявили, что Филипп стал похож на Пугачеву.

«Бабский прикид»: Киркорова раскритиковали за шубу и обтягивающие брюки
Филипп Киркоров/Фото: https://www.instagram.com/p/B53LbqZhEbd/

Поклонники раскритиковали Филиппа Киркорова за внешний вид. Фолловеры заявили, что исполнитель стал похож на женщину, а затем поспешили сравнить его с бывшей супругой – Аллой Пугачевой.

В личном микроблоге Киркоров выложил «лифтолук», на котором продемонстрировал, в каком виде вышел сегодня на улицу. Глаза Филипп спрятал за солнцезащитными очками, утеплиться он решил с помощью короткой шубы с пышным воротником, а на ногах красовались обтягивающие «дырявые штаны» со стразами.

«Ну, здравствуй, Москва! И как полагается в моих традициях, с корабля на бал, на сей раз имени Дмитрия Маликова и его 50-летнего золотого юбилея», — сопроводил Киркоров снимок.

Привыкшие к более мужественным образам комментаторы принялись критиковать Киркорова. «Вы же мужчина вроде, где это все? На кого вы похожи, неужели вам не стыдно», «Что за бабский прикид!», «Звезду на голову, и вторая Сердючка», «Филипп, прекратите худеть, это перебор!», «Ноги, как у Аллы, худые стали. Все же вы становитесь слишком похожи», — не стеснялись высказывать свое «фи» они. Сам король поп-эстрады реагировать на провокации не стал.

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«Бабский прикид»: Киркорова раскритиковали за шубу и обтягивающие брюки
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