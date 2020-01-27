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«Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!»: Успенская раскрыла детали примирения с Киркоровым

Поп-король отечественной эстрады и королева русского шансона не разговаривали два года.

«Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!»: Успенская раскрыла детали примирения с Киркоровым
Успенская и Киркоров помирились/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали примирения с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Звезды, напомним, не общались два года.

Поводом послужил тот факт, что исполнительница открыла в столице караоке-бар. Причем рядом с подобным заведением бывшего мужа Аллы Пугачевой. Он посчитал, что она создает ему конкуренцию.

«Я не так давно с Филиппом помирилась. Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!» А я вообще-то с ним никогда и не ругалась. Это он почему-то решил со мной не здороваться и не разговаривать. Это, конечно, его право», — отметила она.

Также королева русского шансона рассказала, что недавно снимала клип, в ходе которого четыре часа провела голой на сцене. «Я ничего там на самом деле не показала. Баян все прикрыл. Все было вульгарно, но в меру. Хотя, соглашусь, что смысл был именно такой – показать что-то за гранью. Голой на обложку журнала фотографироваться сейчас уже не буду. Есть для этого молодежь, которая наступает на пятки», — заметила Любовь Успенская.

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Любовь УспенскаяПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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