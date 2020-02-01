«Остается только переловить их теперь»: Запашный высмеял Киркорова и Баскова в коронах

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram опубликовал снимки певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, стилиста Сергея Зверева и циркового продюсера Гии Эрадзе. Всех их объединяет то, что у каждого на голове головной убор — корона. Таким образом дрессировщик отреагировал на вспышку коронавируса, которая получила широкое распространение в Китае. Вирус унес жизни уже больше двухсот человек. Первые случаи заражения зафиксированы и в России.

«Остается только переловить их теперь», — пошутил Эдгард Запашный. Отметим, что среди хештегов он указал: «Эту страну не победить» и «Царская Россия».

Ранее подобные снимки на своей страничке в Instagram разместил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Правда, на его кадре были только Киркоров и Басков. Он подписал фотографию: «Ужас какой».

Также снимок в короне размещала у себя Ксения Собчак. Светская львица в шутку заявила, что у нее корона-вирус с детства, но ей удается выживать. Кроме того, она попросила своих подписчиков ответить на вопрос, действительно ли вирус настолько опасен, как о нем сегодня пишут журналисты.