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Киркоров, Басков и Пугачева оказались с трудом узнаваемыми в своих первых клипах

Звезды отечественной эстрады сильно изменились за несколько десятилетий.

Киркоров, Басков и Пугачева оказались с трудом узнаваемыми в своих первых клипах
Появились клипы Киркорова, Баскова и Пугачевой/http://globallookpress.com/

Звезды отечественной эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева оказались малоузнаваемыми в своих первых клипах. Много лет назад они были никому неизвестными исполнителями и только делали первые шаги на российской сцене.

К примеру, первый клип поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова датирован 1988 годом. Тогда он выпустил клип на песню «Кармен». Любопытно, что в клипе Киркорова, который в те годы еще не блистал в своих экстравагантных нарядах, засветился певец Борис Моисеев.

Первый клип «золотого голоса России» Николая Баскова датирован 2000 годом. Песня называется «Где мне найти тебя». По сюжету он помогает девушке. В клипе у Баскова сильный голос и приятный тембр.

Что касается Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, то ее первый клип на песню «Арлекино» увидел свет в 1976 году. Видео снимали на станции метро «Арбатская» в Москве.

Это, кстати, до сих пор одна из самых любимых композиций многих фанатов Пугачевой, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:

Алла ПугачеваНиколай БасковФилипп Киркоров
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Киркоров, Басков и Пугачева оказались с трудом узнаваемыми в своих первых клипах
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