«Необыкновенно прекрасная»: Валерия в алом платье-бюстье заслужила похвалу Малышевой

Валерия записала дуэт с 29-летней казахстанской певицей НаZимой. А на днях возлюбленная Иосифа Пригожина презентовала новый клип на песню «Тысяча историй», поделившись в Instagram свежим фото. В кадре артистка позировала в одном из нарядов, в котором она предстала на съемочной площадке видеоролика.

Специально для этих съемок российский модельер Алина Герман подготовила для Валерии алое платье-бюстье, украшенное переливающимися пайетками. Образ певицы дополнили крупные серьги.

Примечательно, что свежий снимок супруги музыкального продюсера одними из первых оценили Лариса Вербицкая и Елена Малышева.

«Красивая очень», — отметила 60-летняя возлюбленная телеоператора Александра Дудова. «Лерочка, какая ты необыкновенно прекрасная!!» — вторит Вербицкой ведущая программы «Жить здорово!».

К слову, ранее наряды от российского дизайнера Алины Герман примеряла наставница девятого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале Полина Гагарина. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова позировала на съемках шоу в комбинезоне с бахромой и сапогах в ковбойском стиле. Также певица появилась на публике в топе-бюстье и серебристых брюках клеш с высокой посадкой.