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«Живи на всю катушку!»: Валерия не забыла о юбилее Дмитрия Маликова

29 января певец и композитор отмечает свое 50-летие.

«Живи на всю катушку!»: Валерия не забыла о юбилее Дмитрия Маликова
Дмитрий и Елена Маликовы (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина не забыла поздравить Дмитрия Маликова с днем рождения. 29 января певец и композитор отметил свой юбилей. Валерия пожелала имениннику крепкого здоровья, любви, счастья и новых творческих свершений. Музыканту исполнилось 50 лет.

«Димочка, дорогой, с юбилеем! Будь здоров, живи на всю катушку и делай счастливыми своих близких и всех поклонников твоего таланта», — добавила певица.

Напомним, в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro возлюбленный Елены Изаксон подметил, что в честь юбилея обязательно устроит праздник для семьи и самых близких в каком-нибудь симпатичном месте. При этом композитор подметил, что ему хотелось бы, чтобы на вечеринке присутствовали те люди, которых он может назвать своими друзьями, те, к кому он испытывает искреннюю симпатию.

Певец Дмитрий Маликов с женой Еленой Маликовой дочкой Стефанией и сыном Марком
Дмитрий Маликов с женой Еленой дочкой Стефанией и сыном Марком (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

«Много гостей будет, наверное, больше сотни, потому что уже прожита жизнь. Хочется сказать всем этим ребятам: уважаю и люблю», — отметил Дмитрий.

В браке с Еленой у музыканта появилось двое детей: 19-летняя Стефания учится на факультете международной журналистики в МГИМО и мечтает заниматься общественной деятельностью. В семье также подрастает двухлетний Марк. Композитор не скрывает, что очень гордится сыном, который уже научился считать до десяти и умеет танцевать «Калинку».

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«Живи на всю катушку!»: Валерия не забыла о юбилее Дмитрия Маликова
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