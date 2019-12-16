«Женщины меня поймут»: Вербицкая носит эксклюзивные, сшитые на заказ вещи

По словам телеведущей, с возрастом она стала более критично относиться к предлагаемому в магазинах ассортименту одежды.

60-летняя Лариса Вербицкая не скрывает: с возрастом она стала все реже ходить по магазинам. При том, что она обладает стандартной фигурой и подобрать подходящую модель ей в большинстве случаев не составляет труда, телеведущая предпочитает появляться на публике в эксклюзивных нарядах, сшитых специально для нее на заказ и по индивидуальным меркам.

Лариса призналась, что с особым вниманием относится к подбору тканей, цветовой палитры, пуговиц и выбору силуэта. Вербицкая заверила: весь процесс невероятно увлекает и дарит приятные эмоции. При условии непосредственного участия в реализации задуманного и появлении маленького шедевра, утверждает телеведущая.

«Женщины меня поймут… В последнее время мне нравится шить на заказ, обновляя гардероб нужными вещами, которые меня радуют. И я могу быть уверена, что никогда не попаду в неловкую ситуацию», — добавила артистка, припомнив случай, который произошел в 60-е годы прошлого столетия.

По словам телеведущей, еще в 1961 году киноактрисы Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида приехали в столицу для участия в Московском международном кинофестивале. Обе были приглашены в Кремль на церемонию его открытия. На светском приеме Элизабет появилась в сопровождении своего супруга Эдди Фишера. Знаменитость отдала предпочтение наряду от Dior.

«Каково же было удивление американской кинодивы, когда она нос к носу столкнулась с итальянской звездой Джиной Лоллобриджидой, одетой в точно такое же платье! Единственная разница была в цвете поясов: у Джины он был красный, а у Элизабет — голубой», — добавила Вербицкая.

Сама Лариса убеждена, что благодаря нарядам, которые для нее шьют на заказ, она вряд ли окажется в подобной ситуации.