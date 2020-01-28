В ковбойском стиле: Гагарина вышла на сцену в «сногсшибательном» комбинезоне с бахромой

Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова поделилась в Instagram свежим отчетным снимком. Ранее Полина Гагарина подтвердила информацию о том, что она впервые станет наставницей вокального проекта «Голос. Дети». Компанию артистке составят: Василий Вакуленко, больше известный как Баста и певец Валерий Меладзе. В качестве ведущих девятого сезона шоу выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

На личной страничке микроблога Полина опубликовала снимок, который был сделан во время одного из ее выступлений на сцене. Для выхода в свет Гагарина примерила приталенный вечерний наряд с бахромой на рукавах и декольте до пупа. Образ поп-исполнительницы дополнили сапоги и шляпа в ковбойском стиле.

«Поем… Бодрячком!! Сногсшибательный комбез», — отметила Полина.

Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале отдала предпочтение дизайнерскому костюму от российского модельера Алины Герман.

К слову, певица уже делилась своими впечатлениями от первых съемочных дней на шоу. Гагарина не стала скрывать, что получила огромный заряд положительных эмоций. И каждый раз, когда маленькие участники вокального проекта выбирали ее в качестве наставницы, Полина ощущала гордость и восторг.