Полина Гагарина позировала в «космических» брюках клеш с высокой посадкой

Наставница девятого сезона «Голос. Дети» на Первом канале добавила в гардероб обновку от российского дизайнера Алины Герман.

32-летняя Полина Гагарина приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова впервые стала наставницей вокального проекта «Голос. Дети». До этого певица работала только со взрослыми конкурсантами.

Делясь своими впечатлениями от первых дней этапа слепых прослушиваний, артистка призналась, что получила колоссальный заряд положительной энергии. По словам Полины, ее «сердце выскакивало» каждый раз, когда маленькие участники выбирали ее в качестве своей наставницы в рамках проекта.

Компанию Гагариной также составят Василий Вакуленко, больше известный как Баста, и певец Валерий Меладзе. На проект в качестве соведущей Дмитрия Нагиева вернется Агата Муцениеце. Как и Полина, она с головой погрузилась в съемочный процесс.

Ранее на съемках одного из новых выпусков шоу возлюбленная Дмитрия Исханова появилась на сцене в наряде от российского дизайнера Алины Герман. Знаменитость отдала предпочтение ковбойскому стилю, примерив шляпу и сапожки. Образ певицы дополнил комбинезон, который сама Гагарина назвала «сногсшибательным».

Примечательно, что в новой импровизированной фотосессии Полина отметилась в обновке от того же модельера. Артистка позировала в лаконичном черном топе-бюстье и серебристых брюках клеш с высокой посадкой.

«Встречайте! Новая солистка группы Spice girls! Космические брюки», — пошутила певица.

Напомним, что у Полины Гагариной есть старший сын, двенадцатилетний Андрей, и двухлетняя дочка Мия. Малышку певица родила в союзе с Дмитрием Исхаковым.