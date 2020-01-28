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«Вернулась в родную команду»: Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом

Актриса поэкспериментировала с прической без похода в салон красоты, воспользовавшись искусственными прядями.

«Вернулась в родную команду»: Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Агата Муцениеце стала соведущей Дмитрия Нагиева в девятом сезоне вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале.

Возлюбленная Павла Прилучного поделилась своими впечатлениями со съемочной площадки шоу, заявив, что была счастлива вновь вернуться в эфир. В качестве наставников на проекте выступят Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе.

«Я — счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!» — добавила актриса.

Актриса Агата Муцениеце
Агата Муцениеце появилась на съемках шоу «Голос. Дети» с накладным хвостом. Фото: Instagram.com/agataagata

Появившись на съемках шоу «Голос. Дети», возлюбленная Павла Прилучного поэкспериментировала с прической без похода в салон красоты. Девушка воспользовалась искусственными локонами для накладного хвоста.

Актриса Агата Муцениеце
Актриса поделилась снимком из гримерной, показав натуральную длину волос. Фото: Instagram.com/agataagata

Позже актриса поделилась закулисным снимком из гримерной, показав натуральную длину волос.

«Когда разобрал хвост», — отметила Муцениеце.

К слову, своими впечатлениями от участия в проекте «Голос. Дети» с поклонниками поделилась и Полина Гагарина. По словам певицы, на этапе слепых прослушиваний она испытывала невероятную гордость и счастье, когда дети выбирали ее в качестве наставника. Для артистки этот опыт на проекте станет первым. Раньше Гагарина занималась только со взрослыми участниками «Голоса».

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Тэги:

Агата Муцениецеестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПавел ПрилучныйПолина ГагаринаПрограмма «Голос. Дети»
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«Вернулась в родную команду»: Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом
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