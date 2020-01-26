«Мое сердце выскакивало каждый раз»: Гагарина пришла на шоу «Голос. Дети» в платье невесты

Полина Гагарина стала наставницей девятого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Компанию возлюбленной модного фотографа Дмитрия Исхакова составили: Василий Вакуленко, больше известный как Баста и певец Валерий Меладзе. По словам артистки, то, что она заняла кресло наставника — для нее особая ответственность. Поп-исполнительница поделилась своими впечатлениями от первого дня этапа слепых прослушиваний, признавшись, что она получила большой заряд положительных эмоций.

По словам Полины, она с нетерпением ждет того момента, когда телезрители смогут увидеть новых конкурсантов шоу «Голос. Дети». Всех малышей артистка называет не иначе, как ангелами.

«Мое сердце выскакивало каждый раз, когда дети выбирали меня я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие», — отметила певица.

На съемки шоу «Голос. Дети» Полина Гагарина пришла в платье невесты. Знаменитость отдала предпочтение простому фасону, выбрав вечерний наряд на бретельках белого оттенка. В дополнении к образу костюмеры подобрали для певицы босоножки в тон платью. А стилисты уложили короткие белокурые локоны возлюбленной Дмитрия Исхакова легкими волнами, собрав их в прическу.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, соведущей Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. Дети» на Первом канале станет Агата Муцениеце. Супруга Павла Прилучного уже выступала в этом качестве в пятом сезоне шоу.