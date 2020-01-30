Звездный стиль

«Счастливые»: невестка Орбакайте устроила романтическую фотосессию с Пресняковым

22-летняя Алена Краснова продемонстрировала идиллию с мужем.

«Счастливые»: невестка Орбакайте устроила романтическую фотосессию с Пресняковым
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова стала частью звездной семьи, когда вышла замуж за Никиту Преснякова. На их пышной свадьбе гуляла и бабушка жениха Алла Пугачева и его мама Кристина Орбакайте. Сейчас пара наслаждается жизнью и не спешит заводить наследников. Недавно супруги отдохнули на Бали. Они посещали интересные места, любовались местными пейзажами, а также устроили фотосессию на побережье.

Лишь накануне Алена поделилась «волшебными» кадрами, на которых запечатлена с мужем. Она позировала в белом мини-платье с открытыми плечами, а Пресняков выбрал футболку и шорты. Он нежно обнимал возлюбленную и зарывался лицом в ее волосы. Снимки получились «живыми», так как передали эмоции влюбленных. Супруги позировали в лучах солнца и бегали по мокрому песку.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что не видели такой семейной идиллии уже давно. «Очень красивые! Все кадры прекрасны», «Счастливые», «Какие вы клевые, безумно красивые», «Это прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что вернувшись в Москву Краснова обновила свой гардероб. Девушка подобрала более удобную одежду для теплой столичной зимы. Бесформенные пуховики невестка Орбакайте поменяла на элегантные трендовые пальто. На стройной девушке они выглядели стильно. Родственница Примадонны призналась, что ей нравится выглядеть женственно.

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«Счастливые»: невестка Орбакайте устроила романтическую фотосессию с Пресняковым
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