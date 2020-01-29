Невестка Орбакайте отметилась в трендовом пальто верблюжьего цвета

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже не первый год живет в браке с 22-летней Аленой Красновой. Девушка является моделью и тщательно подбирает себе гардероб. После отпуска на Бали девушка приобрела несколько обновок, так как погода в столице продолжает удивлять теплом. На днях невестка Орбакайте устроила тематическую фотосессию на улице, представ в стильных повседневных образах.

Супруга Никиты позировала в дизайнерских обновках. На одном из кадров Алена предстала в коротком двубортном пальто с поясом глубокого винного оттенка. Девушка сочетала его с джинсами и теплой водолазкой. На другом фото Краснова уже позировала в длинном пальто верблюжьего цвета со скрытыми застежками.

«Погода даёт возможность надевать не бесформенны пуховики, а женственную, но в то же время тёплую и красивую верхнюю одежду», — отметила невестка Орбакайте. Она добавила, что классический крой ей очень нравится. Поклонники заверили, что Алена выглядит очень утонченно. Специально для портала Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов рассказал о трендах этого года.

«Во-первых, самыми модными будут пальто оверсайз, свободные, объемного кроя, а также пальто на поясе. Классические пальто двубортные и однобортные, с классическими карманами по косой с обыкновенными классическими лацканами. Желательно, чтобы вещь была из кашемира. Самые модные цвета — их много, в частности верблюжий цвет, натуральный. Интересные пальто шинельного стиля с крючечками, крупными роговыми пуговица. По-прежнему остаются актуальными пальто дафлкот, такие кофточки на застежках с капюшоном. Они, как правило, достаточно объемные, теплые», — рассказала эксперт.

По его словам, также остаются в треде пальто в военном стиле с погонами, а также пуховые пальто до колена или ниже колена.

Справка Teleprogramma.pro: Максим Зарипов — тренд-аналитик, работающий в торговом доме ЦУМ уже 13 лет. Мужчина является руководителем направления обучения, проводит различные тренинги, включая Материаловедение, Верхняя одежда, тренинги презентаций и продаж. Также ранее Максим занимался собственным бизнесом связанным с обувью. Именное два высших образования — окончил Историко-архивный институт РГГУ. Зарипов регулярно бывает на тренингах заграницей у представителей известных брендов одежды и обуви.