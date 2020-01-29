ЗВЕЗДЫ

«Люстра рухнет!»: Орбакайте стала очевидцем землетрясения в Майами

Певица поделилась кадрами, которые успела сделать на телефон во время происшествия.

«Люстра рухнет!»: Орбакайте стала очевидцем землетрясения в Майами
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com/

Кристина Орбакайте уехала в США. Она регулярно отдыхает с семьей в Майами. Последние недели певица делилась красочными кадрами, на которых ее семилетняя дочка Клавдия. Они много купались в океане и загорали на пляже. А 28 января в Карибском море, между Кубой и Ямайкой, произошло сильное землетрясение. Его сила составила 7,7 баллов. Подземные толчки были такой силы, что их ощутили даже жители по всей Южной Флориде.

В Майами полицейские были вынуждены эвакуировать жителей нескольких домов. Орбакайте успела взять телефон в руки и запечатлеть силу подземных толчков. У нее дома сильно тряслась люстра. «Это что, ремонт идет наверху? Всё трясется. Сейчас рухнет люстра», — испугалась артистка. Только потом она поняла, что подвергалась опасности вместе с с дочкой. Это были вовсе не соседи, а землетрясение.

Напомним, что у Кристины есть свой дом в Майами, а также просторная квартира в Нью-Йорке, поэтому она часто ездит в Америку. А ранее ей пришлось отметить спектакли и концерты, так как во время репетиции певица получила травму ноги. Она извинилась перед поклонниками, которые ждали ее выступлений. По всей видимости, пока артистка восстанавливается и продолжает отдыхать.

Напомним, что в 2017 году в Майами бушевал ураган «Ирма». Тогда тоже многих жителей эвакуировали. Едва не пострадал муж Наташи Королевой — Сергей Глушко, который тогда отдыхал там, а также старшая дочь Леонида Агутина, живущая на побережье Майами Бич.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кристина ОрбакайтеКристина Орбакайте последние новостиМайамипроисшествия со звездами
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Люстра рухнет!»: Орбакайте стала очевидцем землетрясения в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: