«Люстра рухнет!»: Орбакайте стала очевидцем землетрясения в Майами

Кристина Орбакайте уехала в США. Она регулярно отдыхает с семьей в Майами. Последние недели певица делилась красочными кадрами, на которых ее семилетняя дочка Клавдия. Они много купались в океане и загорали на пляже. А 28 января в Карибском море, между Кубой и Ямайкой, произошло сильное землетрясение. Его сила составила 7,7 баллов. Подземные толчки были такой силы, что их ощутили даже жители по всей Южной Флориде.

В Майами полицейские были вынуждены эвакуировать жителей нескольких домов. Орбакайте успела взять телефон в руки и запечатлеть силу подземных толчков. У нее дома сильно тряслась люстра. «Это что, ремонт идет наверху? Всё трясется. Сейчас рухнет люстра», — испугалась артистка. Только потом она поняла, что подвергалась опасности вместе с с дочкой. Это были вовсе не соседи, а землетрясение.

Напомним, что у Кристины есть свой дом в Майами, а также просторная квартира в Нью-Йорке, поэтому она часто ездит в Америку. А ранее ей пришлось отметить спектакли и концерты, так как во время репетиции певица получила травму ноги. Она извинилась перед поклонниками, которые ждали ее выступлений. По всей видимости, пока артистка восстанавливается и продолжает отдыхать.

Напомним, что в 2017 году в Майами бушевал ураган «Ирма». Тогда тоже многих жителей эвакуировали. Едва не пострадал муж Наташи Королевой — Сергей Глушко, который тогда отдыхал там, а также старшая дочь Леонида Агутина, живущая на побережье Майами Бич.