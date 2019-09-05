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Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга

При этом в их отношениях с мужем царит полная гармония и идиллия.

Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга
Краснова часто отдыхает отдельно от мужа/globallookpress.com

Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в Instagram рассказала, что часто отдыхает отдельно от своего мужа. При этом в их отношениях царит полная идиллия. Она отметила, что секрет идеальных отношений у них в семье строится на любви, доверии и уважении друг к другу. Она считает это важными факторами, без которых раздельный отдых никогда бы не реализовался. Да и нормальные отношения тоже.

«Мы не устаём друг от друга, наоборот, позволяем себе соскучиться ещё сильнее. И я в свою очередь плачу той же монетой, давая своё согласие на уикенд с мальчишками. Конечно, в каждой паре все индивидуально, но в нашем случае это только «подогревает» отношения», — заявила Алена Краснова.

Интересно, что супруг не прошел мимо этой записи своей любимой женщины. «Малыш, тебя там с вопросами атаковали что ли? Просто забей на них и не парься. Жду тебя. Инстаграм и всяким мнениям не разрушить нашу любовь. Хотя неплохой сценарий для сериала «Черное зеркало», — заявил Никита Пресняков.

Напомним, что Алена Краснова и внук Аллы Пугачёвой сыграли свадьбу чуть больше двух лет назад. Пара безумно счастлива вместе, что подчёркивает периодически совместными снимками.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваНикита Пресняков

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Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга
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