Звездный стиль

«Монохром стройнит»: Малиновская подчеркнула фигуру трендовым комбинезоном

Имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила элегантный образ певицы.

«Монохром стройнит»: Малиновская подчеркнула фигуру трендовым комбинезоном
Маша Малиновская. фото: globallookpress.com/

Маша Малиновская осенью прошлого года пожаловалась на лишний вес. Телеведущая заявила, что ей не понравилось, как она выглядит в праздничном наряде. Она стала работать над фигурой, чтобы вернуть себе прежнюю форму. Отметим, что в 39 лет Мария выглядит молодо, а также продолжает носить дерзкие наряды от мини-платьев до шорт. Снимается артистка и для журнала Playboy, не боясь демонстрировать обнаженные части тела.

А накануне Маша предстала в новом образе. Она продемонстрировала свой повседневный наряд. Ведущая предстала в комбинезоне с поясом и ботильонах на устойчивом каблуке. Свой look артистка выдержала в одной цветовой гамме — рыжей. Женственности образу придали легкие локоны и нюдовый макияж. Поклонникам понравился наряд звезды. Многие не только одарили ее комплиментами, но и отметили, что она постройнела.

Однако стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева раскрыла модный секрет Малиновсой. Она оценила ее образ специально для портала Teleprogramma.pro.

«Стильный монохромный образ. Монохром всегда визуально стройнит. Комбинезон с акцентом на талии в тренде, подчеркнул фигурку и визуально вытянул силуэт. Ботильоны с острым носом тоже в моде. Динамику образу придают серф-локоны, которые в моде не первый сезон. Так что образ целостный, модный и динамичный. V-образный вырез горловины, созданный благодаря расстегнутой пуговице, в едином ритме с формой носа обуви, что создает гармонию не только в цвете, но и в форме», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».

Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro
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Звездный стильМаша Малиновскаямода и стильРазбор стилиста
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«Монохром стройнит»: Малиновская подчеркнула фигуру трендовым комбинезоном
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