Маша Малиновская назвала Дмитрия Шепелева скользким и надменным человеком

Певица и телеведущая Маша Малиновская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковала телеведущего Дмитрия Шепелева. Как известно, мужчина не дает родным Жанны Фриске видеться со своим сыном Платоном. Кроме того, на днях он дал скандальное интервью Ксении Собчак, в котором нелестно отозвался о семье Фриске. Особенно об отце исполнительнице Владимире.

«Он мне он показался скользким надменным человеком. Не вполне чистоплотным парнем», — сказала Маша Малиновская.

Актриса Алика Смехова, которая также присутствовала в студии программы, заявила, что Шепелев во время интервью с Собчак очень выверено и точно отвечал на все вопросы. Сложилось мнение, что он хорошо подготовился к интервью и знал, что его спросят.

Присоединился к критике Дмитрия Шепелева даже ведущий программы Оскар Кучера. Он заявил, что ему не понравились слова телеведущего, что Россия не его страна, потому что по национальности он белорус. При этом, когда Собчак захотела узнать его мнение о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, то он ответил, что там не живет и сказать ему, по сути, нечего.