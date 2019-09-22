Маша Малиновская пожаловалась на лишний вес

Телеведущая Маша Малиновская пожаловалась в своем блоге на избыточный вес. Светская львица сфотографировала себя в зеркале, примеряющей праздничный наряд: черное платье с жакетом, рукава которого украшают страусиные перья. Однако, судя по всему, полученным эффектом она осталась недовольна.

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«Тот случай, когда весы врут, люди завидуют, а зеркало кривое», — иронично подписала она свое фото.

Поклонники Маши тут же начали ее успокаивать.

«Маша, вы безупречны!», «Маша, вы прекрасны и в зеркале, и в жизни!», «Шикарная, Машенька, ты всегда красотка, в любом виде. Обожаю тебя!» — можно увидеть в комментариях ее Instagram.

Видимо, слова благотворно подействовали на Малиновскую и через несколько минут она удалила свой текст, оставив только фото.