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Маша Малиновская пожаловалась на лишний вес

Телеведущая примерила черное платье с жакетом в перьях.

Маша Малиновская пожаловалась на лишний вес
Мария Малиновская/instagram.com/malinovskaya_tv/

Телеведущая Маша Малиновская пожаловалась в своем блоге на избыточный вес. Светская львица сфотографировала себя в зеркале, примеряющей праздничный наряд: черное платье с жакетом, рукава которого украшают страусиные перья. Однако, судя по всему, полученным эффектом она осталась недовольна.

«Тот случай, когда весы врут, люди завидуют, а зеркало кривое», — иронично подписала она свое фото.

Поклонники Маши тут же начали ее успокаивать.

«Маша, вы безупречны!», «Маша, вы прекрасны и в зеркале, и в жизни!», «Шикарная, Машенька, ты всегда красотка, в любом виде. Обожаю тебя!» — можно увидеть в комментариях ее Instagram.

Малиновская. Фото
Малиновская/ скриншот instagram.com/malinovskaya_tv/

Видимо, слова благотворно подействовали на Малиновскую и через несколько минут она удалила свой текст, оставив только фото.

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Лишний весМаша МалиновскаяМаша Малиновская фотомода и стиль
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Маша Малиновская пожаловалась на лишний вес
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