Звездный стиль

Маша Малиновская ответила на критику «безвкусного» наряда

Телеведущую включили в список некрасиво одетых звезд.

Маша Малиновская ответила на критику «безвкусного» наряда
Маша Малиновская. Фото: globallookpress.com

В двухтысячных Маша Малиновская находилась на пике популярности. Телеведущую даже называли иконой стиля, многие старались повторить ее яркие образы. Но недавно артистка попала в список самых безвкусно одетых знаменитостей.

Соседями Маши по антирейтингу стали Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие известные люди. А саму Малиновскую включили в список после ее очередного выхода в свет, для которого она выбрала расшитый стразами комбинезон.

Как призналась Малиновская она совсем не расстроилась из-за критики. Конечно, ей было неприятно услышать о себе столь нелестное мнение, но тот образ у нее и в самом деле вышел неудачным.

«Под платьем у меня был комбинезон в стразах. Планировалось, что он полностью сольется с телом. Но на поверку все вышло иначе», – сетует теледива.

Маша отметила: по-настоящему обидно ей могло бы стать, если бы наряду с ней в списке была одна лишь Бузова. А так ей не стыдно оказаться в столь звездной компании, пишет «Собеседник».

В последнее время Малиновская все реже появляется на телеэкранах. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, ведущая пояснила, что просто не хочет добиваться популярности, участвуя в скандалах, как это делают многие ее коллеги.

Маша Малиновская на телевизионной премии «МУЗ-ТВ». Фото: globallookpress.com
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Маша Малиновская ответила на критику «безвкусного» наряда
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