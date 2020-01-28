«Истинная модница»: Водонаева выбрала трендовую алую блузку для вечеринки

Алена Водонаева всегда обладала особым чувством стиля. Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» любит выглядеть броско и привлекательно. Она не боится носить экстремальные мини-юбки или облегающие платья. В прошлом году девушка не раз прибегала к леопардовому принту, надевала лаковые ботфорты, но не сторонится она и таких женственных вещей, как платье-комбинация.

На днях Алена посетила вечеринку. Для посещения мероприятия она выбрала необычный образ. Девушка облачилась в длинную черную юбку и алую блузку в горох с бантом на шее. Акцент на талии звезда сделала с помощью пояса-корсета. Уложенные в волу волосы, алая помада и туфли на каблуке завершили провокационный образ. Позже в этом наряде Водонаева устроила фотосессию.

«Всегда осторожничаю с красным цветом, по мне он слишком яркий, очень тяжёлый и обязывающий (лучше чёрного только чёрный) Но, смотрю на фото и вроде бы красный даже очень. Для праздника, для вечеринки с дресс-кодом, для события, где алый будет уместным. А вот для повседневной жизни я использую его редко, лишь в деталях», — поделилась девушка.

Поклонникам понравился ее нард. Многие одарили звезду комплиментами. Оценила образ и эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави специально для портала Teleprogramma.pro.

«Особого вдохновения не пришло, кроме того, что Водонаева, как истинная модница, выбрала модную в этом сезоне блузку. Это и пышные рукава, и горох, и бант на шее. Такой ярко-красный цвет создал образ женщины-вамп. У нее нет столько внутренней энергии, чтобы выдержать этот цвет. Он на нее давит. Она сама признавалась, что сама не любит красный, только в деталях. В целях образ театральный, яркий. Очень интересная у нее укладка, в стилисте образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.