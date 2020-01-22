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Водонаева предложила штрафовать депутатов за оскорбление граждан

Телеведущая ответила на пожелание взыскать с нее 100 миллионов рублей.

Водонаева предложила штрафовать депутатов за оскорбление граждан
Алена Водонаева. Фото: Инстаграм

Имя Алены Водонаевой вот уже несколько дней во всех интернет-изданиях в связи с недавним заявлением телеведущей о быдле, которое будет рожать ради денег. Так звезда «Дома-2» прокомментировала новость о том, что материнский капитал будет выдаваться за рождение первого, второго и третьего ребенка. На гневную публикацию Водонаевой резко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чиновник назвал ведущую бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за хамство и оскорбление граждан.

Алена Водонаева ответила спикеру в своем телеграм-канале, предложив ему начать штрафовать чиновников из своих рядов.

«Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте», — написала участница скандального телешоу в Телеграм.

Также Водонаева предложила пополнить бюджет страны, записывая все, что говорят чиновники и депутаты на политических ток-шоу: «Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!».

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Тэги:

Алена ВодонаеваВолодинматеринский капиталМилоновОхлобыстин
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Водонаева предложила штрафовать депутатов за оскорбление граждан
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