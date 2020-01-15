Звездный стиль

«Хочет быть самой модной»: Васильев признал, что Топурия не «скатывается к вульгарности»

Историк моды прокомментировал стиль и гардероб солистки группы «А-студио».

«Хочет быть самой модной»: Васильев признал, что Топурия не «скатывается к вульгарности»
Кети Топурия (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль солистки группы «А-студио». По словам историка моды, 33-летняя грузинская певица обожает одеваться экстравагантно. Соведущий Эвелины Хромченко припомнил, как выглядела поп-исполнительница на церемонии бракосочетания несколько лет назад. Она пришла на торжество в белом мини-платье, леопардовых кедах и безо всякой фаты.

Васильев подметил, что к сожалению, ее счастье с состоятельным мужчиной было недолгим. Пара развелась спустя четыре года после свадьбы. Телеведущий добавил, что не знает, в чем причина того, что брак Кети и Льва Гейхманова распался. Ссылаясь на информацию, которая то и дело появлялась в СМИ, историк моды уточнил, что Топурия не обделена вниманием со стороны представителей противоположного пола.

Певица Кети Топурия
Александр Васильев подметил, что Кети Топурия отдает предпочтение асимметрии и монохромных нарядам (Фото: Globallookpress.com)

«Как бы то ни было, выглядит певица просто прекрасно. У нее великолепная фигура и правильный выбор нарядов, она чувствует, что ей идет, очень интересуется модой. Не только следит за всеми последними тенденциями подиума, но и принимает участие в создании собственной коллекции — несколько лет назад создала свой бренд одежды. Ей всегда хочется быть самой модной, экстравагантной, передовой и современной», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды заверил, что Кети обладает эффектной, запоминающейся и яркой внешностью. А самое главное, по мнению телеведущего, что у певицы есть свой индивидуальный стиль, ее ни с кем не перепутаешь. Топурия любит однотонные, монохромные образы и гладкие ткани. В ее гардеробе нет платье в цветочек, горошек; рюши, кружева и вышивка — тоже не ее, считает соведущий Эвелины Хромченко. Зато много геометрии и асимметрии, вещей необычного кроя.

Кети практически некогда не «скатывается к вульгарности», заверил историк моды. Она понимает, что ее публика ждет именно экстравагантных образов, и неустанно работает в этом направлении, уточнил Васильев.

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«Хочет быть самой модной»: Васильев признал, что Топурия не «скатывается к вульгарности»
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